Источник: Крис Пол хотел бы играть под руководством Поповича

Инсайдер Марк Штайн сообщает, что в случае если разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол решит в межсезонье покинуть Калифорнию, одним из приоритетных вариантов продолжения карьеры для него станет «Сан-Антонио Спёрс».

По сведениям Штайна, баскетболист хотел бы играть под руководством тренера команды из Техаса Грега Поповича, кроме того Полу было бы интересно поиграть в тандеме с лидером «Сан-Антонио» Каваем Леонардом.

Ожидается, что после 1 июля руководство «Сан-Антонио» проведёт с Полом как минимум одну встречу. Этим летом лидер «Лос-Анджелес Клипперс» получит статус неограниченно свободного агента.