«Лейкерс» решили обменять Кларксона

«Лос-Анджелес Лейкерс» собирается обменять защитника Джордана Кларксона и активно изучает варианты, сообщил в «Твиттере» инсайдер Джордан Шульц.

Летом 2016 года Кларксон подписал с «Лейкерс» новый контракт сроком на четыре года, в соответствии с которым должен был получить $ 50 млн. Однако клуб в это межсезонье собирается укрепить состав и не рассчитывает на Джордана.

В минувшем сезоне 24-летний американец набирал в среднем 14,8 очка за игру. Он провёл 80 игр, 19 из которых начинал с первых минут.