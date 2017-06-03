«Майами» сможет списать зарплату Боша из платёжной ведомости

Врач НБА после обследования состояния Криса Боша постановил, что болезнь форварда не позволяет ему продолжить карьеру. С такой позицией согласны лига и профсоюз игроков.

Это заключение позволит «Майами» списать зарплату 33-летнего баскетболиста из платёжной ведомости. Таким образом, «Хит» освободит $ 52 млн, которые Бош должен был получить за следующие два сезона. Как сообщает ESPN, большая часть этой суммы покрывается страховкой.

В регулярном сезоне-2015/16 Крис принял участие в 53 матчах. Он проводил на паркете по 33,5 минуты, набирал по 19,1 очка, собирал по 7,4 подбора и отдавал по 2,4 передачи в среднем за игру.