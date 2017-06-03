Баллмер: лучший способ победить «Лейкерс» – стать командой № 1 в мире

Владелец «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Баллмер заявил, что у его клуба есть более важная цель, чем просто быть лучшей командой в городе.

«Наша конечная цель – не победить ещё одну команду. Мы должны победить 29 других команд. Можно быть лучшим в городе, но 28-м в лиге. Лучший способ победить «Лейкерс» – стать командой № 1 в мире. Именно к этому мы и стремимся.

В последние годы мы надираем «Лейкерс» задницу. Посмотрим правде в глаза, у нас нет титулов, которые есть у них. Но в мире спорта вопрос ставится следующим образом: «Что вы делали по ходу этого сезона?». Всё, что мы можем контролировать, это то, как играем в этом сезоне, следующем матче, и я горжусь тем, что мы делаем. Хорошо, мы не завоевали титул, но мы хорошо делаем свою работу», – приводит слова Баллмера ESPN.