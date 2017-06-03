Клэй Томпсон: я не зациклен на личной статистике

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон признался, что командные успехи для него важнее личных достижений.

«Для меня это вообще не проблема. Если я набираю по шесть очков за игру, но мы побеждаем четыре раза и становимся чемпионами, то я могу делать это каждый год. Я не зациклен на личной статистике. В конечном итоге если ты выиграл последний матч, то сезон был для тебя успешным. Это наша цель. Сейчас мы можем рассчитывать на титул каждый год. И это очень неплохая ситуация для меня», – приводит слова защитника ASAP Sports.

Напомним, что в первом матче финальной серии с «Кливленд Кавальерс» (113:91) Томпсон набрал шесть очков.