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«Кливленд» до сих пор выплачивает Майку Брауну компенсацию за увольнение

3 июня 2017, суббота. 14:53. Баскетбол

Исполняющий обязанности главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Браун продолжает получать компенсацию за увольнение из «Кливленд Кавальерс», сообщает ESPN.

Отмечается, что «Кливленд» выплатит необходимую сумму до 2020 года.

Браун подписал 5-летний контракт с «Кавальерс» в 2013 году на сумму более $ 20 млн. Через год руководство команды из Огайо отправило специалиста в отставку. «Кливленд» должен выплатить Майку зарплату за гарантированные в соглашении 4 сезона.

Напомним, что это было второе увольнение Брауна из «Кливленда». Ранее он тренировал «Кавальерс» с 2005 по 2010 год.

Майк Браун: два увольнения из «Кливленда» не будут мотивировать меня в финале
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Майк Браун
Новости. Баскетбол
3 июня 2017, суббота
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