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Эмбиид: я сосредоточен на восстановлении, Рианна может подождать

3 июня 2017, суббота. 15:40. Баскетбол

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид в шутку признался, что временно оставил попытки пригласить на свидание певицу Рианну, пока занят восстановлением после травмы колена.

«Сейчас я сосредоточен на восстановлении, а это может подождать. Моя карьера сейчас на первом месте.

Я чувствую себя хорошо. На следующей неделе пойду к доктору, чтобы он провёл все проверки и убедился, что всё в порядке. Но ощущения хорошие, и я ожидаю, что вернусь на площадку на следующей неделе», — приводит слова Эмбиида Dime.

Источник: Dime Magazine или Dime Сообщить об ошибке
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Теги
Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид
Новости. Баскетбол
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