Эмбиид: я сосредоточен на восстановлении, Рианна может подождать

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид в шутку признался, что временно оставил попытки пригласить на свидание певицу Рианну, пока занят восстановлением после травмы колена.

«Сейчас я сосредоточен на восстановлении, а это может подождать. Моя карьера сейчас на первом месте.

Я чувствую себя хорошо. На следующей неделе пойду к доктору, чтобы он провёл все проверки и убедился, что всё в порядке. Но ощущения хорошие, и я ожидаю, что вернусь на площадку на следующей неделе», — приводит слова Эмбиида Dime.