«Нью-Йорк» заинтересован в Рубио

Как сообщает ESPN, несколько членов руководства «Нью-Йорк Никс» считают, что клубу стоит заполучить разыгрывающего «Миннесоты Тимбервулвз» Рики Рубио.

В минувшем сезоне позицию стартового разыгрывающего в «Нью-Йорке» занимал Деррик Роуз, который этим летом станет неограниченно свободным агентом.

«Миннесота» ранее пыталась обменять Рубио в другой клуб, однако не получила выгодного предложения.

В сезоне-2016/17 испанский защитник принял участие в 75 матчах. Рики проводил на паркете по 32,9 минуты, собирая коллекцию из 11,1 очка, 9,1 передачи, 4,1 подбора и 1,7 перехвата в среднем за игру.