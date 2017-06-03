Джентиле покинул иерусалимский «Хапоэль»

Атакующий защитник Алессандро Джентиле покинул расположение иерусалимского «Хапоэля» и вернулся в Италию. По сообщениям Sportando, главный тренер израильского клуба Симоне Пьяниджани заявил, что принять такое решение баскетболиста заставили семейные обстоятельства.

Как бы то ни было, возвращение Джентиле в состав «Хапоэля» не ожидается. Таким образом, в течение сезона баскетболист сменил три клуба. Джентиле начинал сезон в составе «Милана», продолжил его в греческом «Панатинаикосе», после чего присоединился именно к «Хапоэлю». За израильский клуб он провёл восемь матчей, набирая в них в среднем 4,2 очка.