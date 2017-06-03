Маркович, вероятно, не сыграет в пятом матче серии с «Химками»

Защитник «Зенита» Стефан Маркович, вероятно, не сыграет в решающем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками». Об этом со ссылкой на спортивного директора «Зенита» Андрея Спиридонова сообщает «Р-Спорт».

«Маркович не тренируется в субботу. Думаю, в пятом матче мы его не увидим. Не будет и Демонте Харпера, пропустившего уже неделю с воспалением», — заявил Спиридонов.

Сербский баскетболист получил травму в четвёртом матче серии, покинув паркет на последней минуте встречи. Завершающая игра полуфинальной серии плей-офф пройдёт завтра в Санкт-Петербурге. Начало поединка — в 16:30.