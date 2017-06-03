Дж. Коланджело: Лонзо Болл потрясающий игрок, но с его окружением будет сложно

Советник «Филадельфии Сиксерс» Джерри Коланджело заявил, что потенциальный первый номер драфта-2017 Лонзо Болл имеет прекрасные перспективы в НБА, но с окружением игрока сотрудничать будет сложно.

«Лонзо Болл потрясающий игрок, и у него прекрасные перспективы в НБА, но я думаю, что сотрудничество с его окружением будет вызывать определённые сложности. Вместе с тем, я не думаю, что командам стоит отказываться от него из-за этого. В конце концов, в НБА главное талант, а Болл им, безусловно, обладает», — цитирует Коланджело The Score.