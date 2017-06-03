Хаслем рассчитывает продолжить выступать за «Майами»

36-летний форвард «Майами Хит» Юдонис Хаслем намерен продолжить свою карьеру, об этом на своей странице в «Твиттер» сообщает инсайдер Айра Уиндерман. По словам последнего, Хаслем надеется получить новый контракт именно в «Майами».

Всю свою карьеру в НБА Хаслем провёл в «Майами», выступая за неё c 2003 года. В составе флоридцев Хаслем выиграл три чемпионских титула (2006, 2012, 2013).

В минувшем регулярном чемпионате на счету Хаслема всего 15 поединков, в которых он в среднем набирал по 2 очка и собирал по 2,4 подбора.