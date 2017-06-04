Др. Грин: поражение в прошлогоднем финале — полностью моя вина

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что возлагает на себя вину за поражение в финальной серии с «Кливленд Кавальерс» в прошлом году.

Тогда баскетболист ударил Леброна Джеймса в пах и вступил в словесный конфликт, ответив тому за то, что лидер «Кливленда» сперва толкнул Грина на паркет, а затем переступил через него. Результатом всего этого стал очередной неспортивный фол игрока «Голден Стэйт» и дисквалификация на следующий матч, в котором калифорнийцы могли оформить победу в серии.

«Это был один из самых грязных эпизодов в жизни, которые мне довелось пройти. Конечно, если бы я играл в пятом матче, мы бы выиграли. Так что я чувствую свою вину, это полностью моя вина. Вместе с тем, не считаю, что поступил неправильно. Если бы эта ситуация повторилась, я бы сделал то же самое. Он перешагнул через меня, и моя реакция была естественной», — цитирует Грина The Score.