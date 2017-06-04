Д. Коланджело: после ухода С. Хинки будущее «Филадельфии» стало более чётким

Президент «Филадельфия Сиксерс» Джерри Коланджело уверен, что изменения в руководстве организации себя оправдали.

«Я уважаю нестандартное мышление бывшего генерального менеджера Сэма Хинки и его аналитические способности. Оглядываясь на его решения, среди которых были как хорошие, так и плохие, каждый может сделать собственные выводы. Но после смены в руководстве будущее «Филадельфии» стало более чётким и определённым. Сэм оставил кое-что неплохое в наследство. Но в то же время с ним команда очень часто проигрывала, и так не могло продолжаться дальше. Думаю, время Хинки в «Сиксерс» вышло», – цитирует Коланджело CBS Philly.