Лю: нельзя давать Дюранту атаковать без сопротивления

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю накануне второго матча финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» рассказал о наиболее важных задачах своей команды.

«Мы должны остановить нападение соперника. Это самое главное. Нельзя давать Кевину Дюранту атаковать без сопротивления, как это было в первом поединке. Он, наверное, один из лучших бомбардиров лиги, поэтому недопустимо оставлять его в удобных позициях для бросков», – передаёт слова Лю ASAP Sports.

«Кливленд» уступает в серии 0-1.