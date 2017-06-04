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Джеймс: в «Уорриорз» несколько игроков могут вести команду за собой в одиночку

4 июня 2017, воскресенье. 15:04. Баскетбол

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс считает, что в «Голден Стэйт Уорриорз» нельзя выделить одного лидера.

«За свою карьеру я видел немало выдающихся команд, и «Голден Стэйт» относится к их числу. Они хорошо взаимодействуют. В их составе есть сразу несколько игроков, которые могут вести партнёров за собой в одиночку. «Уорриорз» способны задавать сложные задачи как в обороне, так и в нападении. Поэтому нужно сохранять твёрдость и придерживаться плана на игру наилучшим образом», – цитирует Джеймса ASAP Sports.

Источник: ASAP Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
4 июня 2017, воскресенье
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