«Лейкерс» могут отказаться от идеи выбора Болла на драфте-2017

Один из проспектов предстоящего драфта НБА Лонзо Болл рассматривается как кандидат, который будет выбран на ярмарке талантов «Лос-Анджелес Лейкерс». Сам баскетболист и его представители не скрывают своего желания попасть в калифорнийский клуб.

7 июня разыгрывающий пройдёт просмотр в «Лейкерс», однако уже сейчас сообщается, что команда Люка Уолтона может отказаться от идеи выбрать на драфте именно Болла, об этом на своей странице в «Твиттер» сообщает инсайдер Джордан Шульц.

Калифорнийцы сомневаются в необходимости подписания контракта с Боллом из-за окруженя игрока, в частности, из-за поведения его отца — Лавара Болла.