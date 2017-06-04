Швед обошёл Хряпу по очкам, набранным в плей-офф Единой лиги ВТБ

Атакующий защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед вышел на девятое место по результативности в плей-офф в истории Единой лиги ВТБ. В пятом матче полуфинальной серии с «Зенитом» Швед набрал 349-е очко и обошёл капитана ЦСКА Виктора Хряпу, у которого их 348. Всего на счету Шведа к большому перерыву 12 очков.

Лидирует по очкам в плей-офф в истории Лиги ВТБ разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич, на счету которого 494 балла. Второе и третье места занимают его одноклубники Виталий Фридзон и Андрей Воронцевич, у которых 437 и 400 очков соответственно.