Джей Ар Смит: из игроков «Голден Стэйт» тяжелее всего опекать Дюранта

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит отметил, что, играя с «Голден Стэйт Уорриорз», тяжелее всего обороняться против Кевина Дюранта. В первом матче финала НБА с «Кливлендом» Дюрант набрал 38 очков.

«Всех их тяжело опекать. У каждого из них своя ниша. Но если и выделять кого-то, то, вероятно, Дюранта. Потому что он ростом в семь футов и умеет бросать мяч, как Стэф и Клэй, может атаковать, хорошо держит мяч. Так что если и выбирать кого-то, то, вероятно, Дюранта», — приводит слова Смита ASAP Sports.