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28 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Зенит» и выйти в финал Единой лиги ВТБ

4 июня 2017, воскресенье. 18:41. Баскетбол

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли «Зенит» со счётом 90:84 в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ и вышли в финал, выиграв серию — 3-2. На протяжении всей встречи ни одной команде не удавалось уйти в отрыв более чем на девять очков. При этом «Химки» лидировали большую часть времени. В концовке «Зениту» удалось сравнять счёт, на что «Химки» ответили рывком 6:0 и удержали преимущество.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, который набрал 28 очков. Кайл Лэндри принёс «Зениту» 15 баллов.

Отметим, что «Химки» смогли отыграться со счёта 0-2 в серии. В финале они встретятся с ЦСКА.

Единая лига ВТБ
04 июня 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
84 : 90 (22:23, 13:16, 22:21, 27:30)
Химки
Химки, Россия
Зенит: Лэндри - 15, Карасёв - 14, Тимма - 13, Тулсон - 12, Валиев - 10, Маркович - 9, Мбакве - 4, Сергеев - 3, Вихров - 2, Уайт - 2, Пушков, Войтюк
Химки: Швед - 28, Роулэнд - 19, Хаммел - 14, Тодорович - 9, Ильницкий - 6, Вяльцев - 6, Зайцев - 4, Бунгу-Коло - 2, Соколов - 2, Браун, Моня, Лиходей
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Зенит БК Химки
Новости. Баскетбол
4 июня 2017, воскресенье
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