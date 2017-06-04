28 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Зенит» и выйти в финал Единой лиги ВТБ

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли «Зенит» со счётом 90:84 в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ и вышли в финал, выиграв серию — 3-2. На протяжении всей встречи ни одной команде не удавалось уйти в отрыв более чем на девять очков. При этом «Химки» лидировали большую часть времени. В концовке «Зениту» удалось сравнять счёт, на что «Химки» ответили рывком 6:0 и удержали преимущество.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, который набрал 28 очков. Кайл Лэндри принёс «Зениту» 15 баллов.

Отметим, что «Химки» смогли отыграться со счёта 0-2 в серии. В финале они встретятся с ЦСКА.