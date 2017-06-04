Хаммел: у «Химок» не всё шло гладко, но в следующем году мы сыграем в Евролиге

Форвард «Химок» Робби Хаммел прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (3-2). Химчане выиграли решающий матч — 88:84.

«Отличная командная победа. Мы знали, что «Зенит» очень хорошая команда, которая любит бежать. Я очень рад за одноклубников, которые проделали хорошую работу. У нас было много травм, не всё шло гладко по ходу сезона, но мы смогли победить и в следующем году сыграем в Евролиге», — приводит слова Хаммела официальный сайт клуба.