Иванович: «Химки» хорошо играли с «Зенитом» даже без Шведа

Главный тренер «Химок» Душко Иванович считает, что в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (90:84) его команда хорошо действовала и без Алексея Шведа на площадке. В этой встрече Швед набрал 28 очков, а «Химки» благодаря победе выиграли серию — 3-2.

«Это была пятая игра, и нам было важно, чтобы Швед играл хорошо, когда находился на площадке. Было важно, чтобы он сохранял кондиции. Я давал ему время для отдыха. Мы играли хорошо и в защите, и в атаке, даже когда Швед не был на площадке», — приводит слова Ивановича «Р-Спорт».