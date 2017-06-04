С. Карасёв: никуда не планирую уходить из «Зенита»

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв заявил, что проведёт и следующий сезон в клубе из Санкт-Петербурга. «Зенит» проиграл «Химкам» в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ 84:90 и уступил в серии — 2-3. Карасёв в пятой встрече набрал 14 очков и совершил 5 передач.

«Обидно, что проиграли, возможно, дело в усталости. Но это значит, что в следующем году сделаем шаг вперёд. Глаза у ребят горят, команда молодая. У меня ещё год контракта с „Зенитом“, и я никуда уходить не планирую», — приводит слова Карасёва ТАСС.