Маркович: «Зенит» остановился в одной четверти от Евролиги

Защитник «Зенита» Стефан Маркович выразил расстройство из-за непопадания его клуба в Евролигу на следующий сезон. «Зенит» уступил «Химкам» в полуфинале Единой лиги ВТБ со счётом 2-3. Выход в финал обеспечивал любой из команд попадание в Евролигу.

«Печально, мы весь сезон сражались за место в Евролиге, но остановились всего в одном шаге от неё, в одной четверти. „Химки“ заслужили эту победу. Я расстроен, потому что не смог привести свою команду туда, куда мы стремились весь сезон», — приводит слова Марковича «Р-Спорт».