Зайцев: «Химки» ещё поборются в финале с ЦСКА

Защитник «Химок» Вячеслав Зайцев уверен, что его команда сможет навязать ЦСКА борьбу в финале Единой лиги ВТБ.

«Сумасшедшие эмоции. Все очень рады, что вышли в финал и сыграем в следующем году в Евролиге. Ещё поборемся в финале с ЦСКА. Когда понимали, что уже не упустим победу? Когда уже оставалось меньше секунды и в голове были мысли, что проиграть уже невозможно, а так напряжение сохранялось до последних секунд. Что касается того эпизода с Алексеем, то его просто вытолкнули в аут, и игроки «Зенита» начали возмущаться. Мне кажется, там был стопроцентный фол», — передаёт слова Зайцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.