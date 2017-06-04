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Стали известны 15 из 16 участников Евролиги сезона-2017/18

4 июня 2017, воскресенье. 23:52. Баскетбол

Стали известны 15 команд, которые примут участие в розыгрыше Евролиги сезона-2017/18. В связи с вылетом «Уникахи» в полуфинале чемпионата Испании, «уайлд-кард» в этом сезоне выдаваться не будет, сообщает Sportando. Последнее, 16-е, место достанется чемпиону Германии, за титул в финальной серии борются «Бамберг» и «Ольденбург».

Участники Евролиги-2017/18: ЦСКА (Россия), «Химки» (Россия), «Реал Мадрид» (Испания), «Барселона» (Испания), «Уникаха» (Испания), «Баскония» (Испания), «Валенсия» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Анадолу Эфес» (Турция), «Панатинаикос» (Греция), «Олимпиакос» (Греция), «Олимпия Милан» (Италия), «Маккаби» (Израиль), «Жальгирис» (Литва), «Црвена Звезда»(Сербия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
4 июня 2017, воскресенье
23:52 Стали известны 15 из 16 участников Евролиги сезона-2017/18
23:27 Фишер перевернулся на машине в состоянии опьянения и был арестован
22:11 Роулэнд: впервые моя команда отыграла отставание 0-2 в серии
21:53 Зайцев: «Химки» ещё поборются в финале с ЦСКА
21:37 Моня: давно так не нервничал, как в конце матча с «Зенитом»
21:04 В. Карасёв: всё было решено в третьей и четвёртой играх серии
20:27 Кущенко: у «Химок» достаточно хороший состав, чтобы дать бой ЦСКА
20:21 Астахов: у «Химок» больше опыт матчей с жёстким контактом, чем у «Зенита»
20:02 Маркович: «Зенит» остановился в одной четверти от Евролиги
19:51 С. Карасёв: никуда не планирую уходить из «Зенита»
19:39 Иванович: «Химки» хорошо играли с «Зенитом» даже без Шведа
19:34 Хаммел: у «Химок» не всё шло гладко, но в следующем году мы сыграем в Евролиге
18:41 28 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Зенит» и выйти в финал Единой лиги ВТБ
18:08 Джей Ар Смит: из игроков «Голден Стэйт» тяжелее всего опекать Дюранта
17:29 Швед обошёл Хряпу по очкам, набранным в плей-офф Единой лиги ВТБ
16:20 «Лейкерс» могут отказаться от идеи выбора Болла на драфте-2017
15:32 Наварро планирует подписать новый контракт с «Барселоной»
15:04 Джеймс: в «Уорриорз» несколько игроков могут вести команду за собой в одиночку
14:45 Дрэймонд Грин: ожидаю, что «Кливленд» будет активнее использовать Джей Ар Смита
13:50 К. Дюрант: даже когда К. Томпсон не забивает, он играет важную роль в нападении
13:33 Стивен Карри: научился многим упражнениям у Кевина Дюранта и Стива Нэша
12:56 Лю: нельзя давать Дюранту атаковать без сопротивления
12:29 Игуодала: не считаю богатство синонимом счастья
11:57 Джефферсон: «Кливленд» не собирается вносить много изменений в свою игру
11:44 Д. Коланджело: после ухода С. Хинки будущее «Филадельфии» стало более чётким
10:58 Майк Браун: у Стива Керра везде бардак, а у меня – порядок
10:49 Джей Ар Смит: «Кливленд» не станет играть в грязный баскетбол
10:06 Клэй Томпсон: «Голден Стэйт» не хватает Стива Керра
09:53 Тристан Томпсон: в противостоянии с «Голден Стэйт» жёсткость должна зашкаливать
09:30 Джеймс: я уже не в том возрасте, когда нужно кому-то что-то доказывать
01:05 Др. Грин: поражение в прошлогоднем финале — полностью моя вина
00:13 Батлер проведёт встречу с руководством «Чикаго»
3 июня 2017, суббота
23:44 Хаслем рассчитывает продолжить выступать за «Майами»
22:28 Дж. Коланджело: Лонзо Болл — потрясающий игрок, но с его окружением будет сложно
21:40 Форвард «Вашингтона» Убре не сыграет в Летней лиге НБА
20:35 «Фенербахче» заключит крупнейший спонсорский контракт в европейском баскетболе
19:48 Генеральный менеджер «Атланты»: новый контракт с Миллсэпом — приоритет для нас
18:29 Маркович, вероятно, не сыграет в пятом матче серии с «Химками»
17:37 Джентиле покинул иерусалимский «Хапоэль»
16:42 Майерс: будем слышать, что Керр может вернуться, до конца финала
16:05 «Нью-Йорк» заинтересован в Рубио
15:40 Эмбиид: я сосредоточен на восстановлении, Рианна может подождать
15:14 Марчюлёнис: «Торонто» слишком многого просит от Валанчюнаса
14:53 «Кливленд» до сих пор выплачивает Майку Брауну компенсацию за увольнение
14:30 Лав: «Кливленд» не должен давать «Голден Стэйт» много свободы
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