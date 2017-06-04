Стали известны 15 из 16 участников Евролиги сезона-2017/18

Стали известны 15 команд, которые примут участие в розыгрыше Евролиги сезона-2017/18. В связи с вылетом «Уникахи» в полуфинале чемпионата Испании, «уайлд-кард» в этом сезоне выдаваться не будет, сообщает Sportando. Последнее, 16-е, место достанется чемпиону Германии, за титул в финальной серии борются «Бамберг» и «Ольденбург».

Участники Евролиги-2017/18: ЦСКА (Россия), «Химки» (Россия), «Реал Мадрид» (Испания), «Барселона» (Испания), «Уникаха» (Испания), «Баскония» (Испания), «Валенсия» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Анадолу Эфес» (Турция), «Панатинаикос» (Греция), «Олимпиакос» (Греция), «Олимпия Милан» (Италия), «Маккаби» (Израиль), «Жальгирис» (Литва), «Црвена Звезда»(Сербия).