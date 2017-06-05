Фульц пройдёт просмотр в «Бостоне» 5 и 6 июня

Претендент на выбор под первым номером на грядущем драфте НБА Маркелл Фульц 5 и 6 июня пройдёт просмотри в «Бостон Селтикс», сообщает корреспондент ESPN Джефф Гудман. Также игрок проведёт встречу с представителями клуба. «Селтикс» владеют первым пиком грядущего драфта.

По слухам, «Бостон» может обменять свой драфт-пик на звёздного игрока, способного усилить фронт-корт команды. Основными претендентами на это считаются Пол Джордж, Джимми Батлер и Гордон Хэйворд. Генеральный менеджер «Селтикс» Дэнни Эйндж ранее говорил, что намерен узнать, что готовы дать в обмен на драфт-пик.