Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фульц пройдёт просмотр в «Бостоне» 5 и 6 июня

5 июня 2017, понедельник. 00:33. Баскетбол

Претендент на выбор под первым номером на грядущем драфте НБА Маркелл Фульц 5 и 6 июня пройдёт просмотри в «Бостон Селтикс», сообщает корреспондент ESPN Джефф Гудман. Также игрок проведёт встречу с представителями клуба. «Селтикс» владеют первым пиком грядущего драфта.

По слухам, «Бостон» может обменять свой драфт-пик на звёздного игрока, способного усилить фронт-корт команды. Основными претендентами на это считаются Пол Джордж, Джимми Батлер и Гордон Хэйворд. Генеральный менеджер «Селтикс» Дэнни Эйндж ранее говорил, что намерен узнать, что готовы дать в обмен на драфт-пик.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Бостон Селтикс
Новости. Баскетбол
5 июня 2017, понедельник
00:33 Фульц пройдёт просмотр в «Бостоне» 5 и 6 июня
4 июня 2017, воскресенье
23:52 Стали известны 15 из 16 участников Евролиги сезона-2017/18
23:27 Фишер перевернулся на машине в состоянии опьянения и был арестован
22:11 Роулэнд: впервые моя команда отыграла отставание 0-2 в серии
21:53 Зайцев: «Химки» ещё поборются в финале с ЦСКА
21:37 Моня: давно так не нервничал, как в конце матча с «Зенитом»
21:04 В. Карасёв: всё было решено в третьей и четвёртой играх серии
20:27 Кущенко: у «Химок» достаточно хороший состав, чтобы дать бой ЦСКА
20:21 Астахов: у «Химок» больше опыт матчей с жёстким контактом, чем у «Зенита»
20:02 Маркович: «Зенит» остановился в одной четверти от Евролиги
19:51 С. Карасёв: никуда не планирую уходить из «Зенита»
19:39 Иванович: «Химки» хорошо играли с «Зенитом» даже без Шведа
19:34 Хаммел: у «Химок» не всё шло гладко, но в следующем году мы сыграем в Евролиге
18:41 28 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Зенит» и выйти в финал Единой лиги ВТБ
18:08 Джей Ар Смит: из игроков «Голден Стэйт» тяжелее всего опекать Дюранта
17:29 Швед обошёл Хряпу по очкам, набранным в плей-офф Единой лиги ВТБ
16:20 «Лейкерс» могут отказаться от идеи выбора Болла на драфте-2017
15:32 Наварро планирует подписать новый контракт с «Барселоной»
15:04 Джеймс: в «Уорриорз» несколько игроков могут вести команду за собой в одиночку
14:45 Дрэймонд Грин: ожидаю, что «Кливленд» будет активнее использовать Джей Ар Смита
13:50 К. Дюрант: даже когда К. Томпсон не забивает, он играет важную роль в нападении
13:33 Стивен Карри: научился многим упражнениям у Кевина Дюранта и Стива Нэша
12:56 Лю: нельзя давать Дюранту атаковать без сопротивления
12:29 Игуодала: не считаю богатство синонимом счастья
11:57 Джефферсон: «Кливленд» не собирается вносить много изменений в свою игру
11:44 Д. Коланджело: после ухода С. Хинки будущее «Филадельфии» стало более чётким
10:58 Майк Браун: у Стива Керра везде бардак, а у меня – порядок
10:49 Джей Ар Смит: «Кливленд» не станет играть в грязный баскетбол
10:06 Клэй Томпсон: «Голден Стэйт» не хватает Стива Керра
09:53 Тристан Томпсон: в противостоянии с «Голден Стэйт» жёсткость должна зашкаливать
09:30 Джеймс: я уже не в том возрасте, когда нужно кому-то что-то доказывать
01:05 Др. Грин: поражение в прошлогоднем финале — полностью моя вина
00:13 Батлер проведёт встречу с руководством «Чикаго»
3 июня 2017, суббота
23:44 Хаслем рассчитывает продолжить выступать за «Майами»
22:28 Дж. Коланджело: Лонзо Болл — потрясающий игрок, но с его окружением будет сложно
21:40 Форвард «Вашингтона» Убре не сыграет в Летней лиге НБА
20:35 «Фенербахче» заключит крупнейший спонсорский контракт в европейском баскетболе
19:48 Генеральный менеджер «Атланты»: новый контракт с Миллсэпом — приоритет для нас
18:29 Маркович, вероятно, не сыграет в пятом матче серии с «Химками»
17:37 Джентиле покинул иерусалимский «Хапоэль»
16:42 Майерс: будем слышать, что Керр может вернуться, до конца финала
16:05 «Нью-Йорк» заинтересован в Рубио
15:40 Эмбиид: я сосредоточен на восстановлении, Рианна может подождать
15:14 Марчюлёнис: «Торонто» слишком многого просит от Валанчюнаса
14:53 «Кливленд» до сих пор выплачивает Майку Брауну компенсацию за увольнение
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017