Джеймс: «Кливленд» должен сыграть намного лучше в 3-м матче

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение от «Голден Стэйт Уорриорз» во второй игре финала плей-офф (113:132).

«Думаю, нам удалось действовать по нашему плану на протяжении большей части матча. Сегодня мы сыграли более жёстко. Мы заставили их допустить 20 потерь, но они всё равно победили нас. Так что мы должны стать намного лучше.

Я не живу прошлым. Мне больше нравится думать о сегодняшнем дне, поэтому нам нужно выяснить, как мы можем сыграть лучше в третьем поединке», – приводит слова Джеймса ESPN.