Леброн Джеймс обошёл Джерри Уэста по передачам в финалах плей-офф

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс во втором матче серии с «Голден Стэйт Уорриорз» (113:132) отдал 14 результативных передач и довёл их общее количество в финалах плей-офф до 311.

Это позволило лидеру «Кливленда» обойти Джерри Уэста и занять второе место по этому показателю в истории НБА. Рекорд по передачам в финальных сериях плей-офф принадлежит легендарному игроку «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджику Джонсону, на счету которого значится 584 ассиста.

Джеймс завершил вторую встречу с «Уорриорз» с трипл-даблом, собрав коллекцию из 29 очков, 14 передач, 11 подборов, 3 перехватов и 1 блок-шота.