Стивен Карри оформил первый в карьере трипл-дабл в финале плей-офф

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри во втором поединке финала плей-офф с «Кливленд Кавальерс» оформил трипл-дабл, собрав коллекцию из 32 очков, 11 результативных передач и 10 подборов.

Стоит отметить, что этот трипл-дабл стал для Карри первым в карьере, который он оформил в финальной серии постсезона.

Вторая встреча «Кавальерс» и «Уорриорз» завершилась победой калифорнийского клуба со счётом 132:113, после которой он ведёт в серии 2-0.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.