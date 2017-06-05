Керр: в прошлом году «Голден Стэйт» тоже выигрывал 2-0, но упустил титул

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сказал, что его команде нужно сохранять боевой настрой, несмотря на успешное начало финальной серии.

«Мы отлично начали, но это не будет иметь никакого значения, пока мы не выиграем серию. В прошлом году мы тоже выигрывали 2-0, но затем отдали победу. Мы сражаемся с невероятно хорошей, конкурентоспособной командой, доминирующей командой. Они потерпели всего три поражения в этом плей-офф. Теперь мы возвращаемся в Кливленд. Именно там ход серии изменился в прошлом году. Так что сейчас мы думаем только о третьем матче», – приводит слова Керра ASAP Sports.

Напомним, что в плей-офф – 2016 «Голден Стэйт» вёл в финале со счётом 3-1, но затем потерпел три поражения и упустил победу в серии.