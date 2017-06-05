Л. Джеймс повторил рекорд М. Джонсона, оформив 8 трипл-даблов в финалах плей-офф

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс во втором матче финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз» (113:132) оформил трипл-дабл из 29 очков, 14 результативных передач и 11 подборов.

Этот трипл-дабл стал для лидера «Кливленда» восьмым в рамках финальных серий. Таким образом, Джеймс повторил рекорд НБА, который принадлежит легендарному игроку «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджику Джонсону.

Третий матч финала состоится на домашней площадке «Кавальерс» 8 июня.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube