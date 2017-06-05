«Нижний Новгород» подписал контракт с Александром Захаровым

«Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего контракта с форвардом Александром Захаровым.

Прошлый сезон Захаров провёл в «Иркуте», в составе которого стал серебряным призёром Суперлиги-2017 и вошёл в символическую пятёрку турнира.

23-летний форвард проводил на площадке по 28,9 минуты, набирал по 14,2 очка, собирал по 6,1 подбора и отдавал по 1,3 передачи в среднем за матч.

Отметим, что Захаров числится в списке 27 кандидатов Сергея Базаревича в сборную России, которая отправится на Евробаскет-2017.