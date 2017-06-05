«Нижний Новгород» подписал контракт с Александром Захаровым

«Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего контракта с форвардом Александром Захаровым.
Прошлый сезон Захаров провёл в «Иркуте», в составе которого стал серебряным призёром Суперлиги-2017 и вошёл в символическую пятёрку турнира.
23-летний форвард проводил на площадке по 28,9 минуты, набирал по 14,2 очка, собирал по 6,1 подбора и отдавал по 1,3 передачи в среднем за матч.
Отметим, что Захаров числится в списке 27 кандидатов Сергея Базаревича в сборную России, которая отправится на Евробаскет-2017.
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