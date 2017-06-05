Джеймс поприветствовал вернувшегося к работе Керра

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр вернулся к работе во втором матче финала плей-офф с «Кливленд Кавальерс» (132:113).

Перед началом встречи болельщики стоя аплодировали Керру. Кроме того, главного тренера подошёл поприветствовать лидер «Кливленда» Леброн Джеймс.

Напомним, что Стив не тренировал «Уорриорз» после второго поединка первого раунда с «Портленд Трэйл Блэйзерс» из-за болей в спине. 51-летнего специалиста заменял его ассистент Майк Браун.

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