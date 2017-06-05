Дюрант: я многому научился у Дрэймонда Грина

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал свою игру в обороне во втором матче финала плей-офф с «Кливленд Кавальерс» (132:113).

«Когда Дрэймонд был вынужден сесть на скамейку, я просто старался помочь всем изо всех сил. Он хорошо читает игру противника, знает заранее, что произойдёт. Так что я попытался последовать его примеру. Я многому научился у Дрэймонда в этом сезоне», – приводит слова форварда ASAP Sports.

Дюрант завершил матч с 33 очками, 13 подборами, 6 результативными передачами, 5 блок-шотами и 3 перехватами.