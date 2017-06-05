Богачёв: УНИКС не исключает возможности возвращения Коти Кларка

Президент УНИКСа Евгений Богачёв не исключает возможного возвращения в казанскую команду Коти Кларка в следующем сезоне, хотя у того подписан контракт с пуэрто-риканским клубом «Капитанес де Аресибо».

«Кларк подписал краткосрочный контракт в Пуэрто-Рико, и мы не исключаем возможность его возвращения в УНИКС. Что касается Лэтевиуса Уильямса, то контракт с ним истёк, он покинул команду. Будем рассматривать другие варианты», — цитирует Богачёва «Р-Спорт».

В сезоне-2016/17 Кларк выступал за УНИКС, набирая в среднем за матч в Единой лиге ВТБ 9,4 очка.