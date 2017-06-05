«Даллас», «Филадельфия» и «Бруклин» интересуются Яном Веселы

Форвард «Фенербахче» Ян Веселы может нынешним летом вернуться в НБА. Интерес к чеху проявляют «Даллас Маверикс», «Филадельфия Сиксерс» и «Бруклин Нетс», сообщает Basketball Insiders. Контракт 27-летнего форварда с «Фенербахче» действует ещё один год, но в нём есть опция о возможности перехода в НБА.

Ранее Веселы выступал в НБА за «Вашингтон Уизардс» и «Денвер Наггетс». В прошедшем сезоне Евролиги он набирал в среднем по 9,6 очка и 4,5 подбора за 24,5 минуты на площадке и выиграл турнир вместе со своей командой.