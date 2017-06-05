Елевич: для тренера «Зенита» ходы тренера «Химок» оказались неожиданными

Бывший тренер сборной России Сергей Елевич считает, что «Химки» обыграли «Зенит» в полуфинале Единой лиги ВТБ за счёт ходов своего тренера Душко Ивановича.

«Мне кажется, для наставника «Зенита» некоторые кадровые решения его коллеги оказались неожиданными. К примеру, то, как часто он выпускал на площадку игроков второго эшелона. Надо сказать, что этот ход полностью оправдал себя. Тот же Станислав Ильницкий провёл очень хороший матч, особенно в защите.

По уровню мастерства «Зенит» превосходит «Химки», это нужно признать. Однако Иванович сумел грамотно нивелировать эту разницу в классе. Против одного из лидеров хозяев Тулсона он старался выпускать высоких игроков; было дело, его даже Сергей Моня держал. В результате американец даже толком бросить по кольцу не мог», — приводит слова Елевича «Подмосковье сегодня».