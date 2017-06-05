Неймар и Льюис Хэмилтон посетили финал НБА

Игрок «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Неймар и трёхкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон посетили второй матч финальной серии НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс».

После игры Неймар познакомился с игроками «Уорриорз» Кевином Дюрантом и Дрэймондом Грином и подарил каждому из них по майке «Барселоны» с их фамилиями. Пообщаться с игроками «Голден Стэйт» у футболиста не вышло, так как он не говорит по-английски. Однако Грин пообещал в июле навестить Неймара в Майами, сообщает FOX Sports.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube