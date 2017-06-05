Моня: Лиге ВТБ надо избегать пауз по две недели между раундами плей-офф

Форвард «Химок» Сергей Моня недоволен тем, как составлено расписание плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Считаю, надо делать нормальное расписание и избегать пауз по две недели между раундами. Пока был перерыв, мы провели дополнительный мини-сбор и успели сыграть четыре товарищеских матча – не знаю, кто так придумал. Никому из игроков такое не понравится. Если начали плей-офф, то лучше играть без всяких остановок. Пока ЦСКА играл в „Финале четырёх“ Евролиги, мы с „Зенитом“ были свободны и могли начать и раньше», — приводит слова Мони «Спорт-экспресс».