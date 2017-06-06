Паркер: хочу провести в «Сан-Антонио» 20 сезонов

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер заявил, что хочет провести в клубе ещё три сезона. Летом 2018 года 35-летний француз станет свободным агентом.

«Надеюсь, „Спёрс“ предложат мне последний контракт. Меня ждёт последний год по нынешнему контракту, и я впервые в жизни стану свободным агентом. Я уже не раз говорил, что хочу провести ещё три сезона, доведя их количество в „Спёрс“ до 20, двух десятилетий. И хочу продолжать хорошо выступать на паркете», — приводит слова Паркера News 4 San Antonio.