Джоэл Эмбиид и Бен Симмонс не сыграют в Летней лиге

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и форвард Бен Симмонс пропустят Летнюю лигу НБА, сообщает The Philadelphia Inquirer.



Напомним, что Симмонс, выбранный «Сиксерс» под первым номером на прошлом драфте, полностью пропустил сезон-2016/17 из-за перелома ноги.



Эмбиид в минувшем регулярном чемпионате принял участие в 31 матче. 23-летний центровой проводил на площадке по 25,4 минуты, набирал по 20,2 очка, собирал по 7,8 подбора, совершал по 2,5 блок-шота и отдавал по 2,1 передачи в среднем за игру.

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