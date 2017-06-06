Брайан Коланджело: «Филадельфия» может обменять 3-й пик драфта

Президент «Филадельфии Сиксерс» Брайан Коланджело сказал, что клуб рассмотрит варианты обмена 3-го пика предстоящего драфта.



«Если возможная сделка даст нам больше, чем 3-й пик, то мы обменяем его. Мы уже получили несколько интересных предложений. «Филадельфия» рассмотрит все возможные варианты, которые могут улучшить команду», – приводит слова Коланджело The Philadelphia Inquirer.



Напомним, ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» может отказаться от выбора разыгрывающего Лонзо Болла под вторым номером. Не исключено, что в таком случае «Сиксерс» захотят заполучить защитника.