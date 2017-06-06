Дюрант: Майк Браун помог мне адаптироваться в «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант отметил роль ассистента главного тренера Майка Брауна в своём первом сезоне в составе калифорнийского клуба.



«Я помню несколько первых тренировок. Я и Майк были новичками в «Голден Стэйт». Мы смотрели друг друга и думали: «Вот, значит, как здесь всё происходит?» Нам двоим нужно было приспосабливаться. Здорово, что Майк был рядом. Он помог мне пройти через первый сезон и адаптироваться в новой команде», – приводит слова Дюранта NBC Sports.



В регулярном чемпионате-2016/17 Кевин проводил на площадке в среднем по 33,4 минуты, собирая коллекцию из 25,1 очка, 8,3 подбора, 4,8 передачи, 1,6 блок-шота и 1,1 перехвата за игру.

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