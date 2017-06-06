Ирвинг: нельзя сравнивать эту финальную серию с прошлогодней

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг считает, что, несмотря на всю схожесть, нынешний финал плей-офф не стоит сравнивать с прошлогодним.



«Как бы ни были похожи эти серии, их нельзя сравнивать. Нам противостоит совершенно другая команда. Мы вновь уступаем со счётом 0-2 после двух выездных игр, но это не имеет ничего общего с финалом плей-офф – 2016. Это две совершенно разные серии», – приводит слова Ирвинга Cleveland Plain Dealer.



Напомним, что в прошлом году «Кливленд» завоевал чемпионский титул, уступая по ходу серии 1-3.

Керр: в прошлом году «Голден Стэйт» тоже выигрывал 2-0, но упустил титул