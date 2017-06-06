НБА представила мини-фильм о 2-м матче финальной серии плей-офф

НБА опубликовала мини-фильм, посвящённый второму поединку финальной серии плей-офф между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс».



Напомним, что победу с комфортным преимуществом одержал «Голден Стэйт» (132:113). Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийского клуба Кевин Дюрант, собравший коллекцию из 33 очков, 13 подборов, 6 результативных передач, 5 блок-шотов и 3 перехватов.



После двух матчей в активе «Уорриорз» значится две победы. Следующие две встречи пройдут на домашнем паркете «Кливленда».



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube