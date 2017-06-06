Орри: Оладжьювон в 20 раз круче Данкана

Экс-игрок «Хьюстон Рокетс» и «Сан-Антонио Спёрс» форвард Роберт Орри сравнил двух легендарных центровых — Хакима Оладжьювона и Тима Данкана, с которыми ему довелось играть на различных этапах своей карьеры.

«Я играл и с Хакимом, и с Тимом, я знаю их отношение к делу. Я видел это своими глазами, видел, как они тренируются в зале. Знаю, что показывал на тренировке и в игре Оладжьювон и Данкан. Я знаю, что у Тима отличное отношение к работе, но, чтобы быть суперзвездой, нужен суперуровень.

Я не хочу сказать, что Данкан не звёздный игрок, но то, что привносил в игру Хаким, было удивительно. Я думаю, что не все люди понимают, как хорош был Оладжьювон. Он в 20 раз лучше Данкана", — приводит слова Орри The Score.