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Орри: Оладжьювон в 20 раз круче Данкана

6 июня 2017, вторник. 20:12. Баскетбол

Экс-игрок «Хьюстон Рокетс» и «Сан-Антонио Спёрс» форвард Роберт Орри сравнил двух легендарных центровых — Хакима Оладжьювона и Тима Данкана, с которыми ему довелось играть на различных этапах своей карьеры.

«Я играл и с Хакимом, и с Тимом, я знаю их отношение к делу. Я видел это своими глазами, видел, как они тренируются в зале. Знаю, что показывал на тренировке и в игре Оладжьювон и Данкан. Я знаю, что у Тима отличное отношение к работе, но, чтобы быть суперзвездой, нужен суперуровень.

Я не хочу сказать, что Данкан не звёздный игрок, но то, что привносил в игру Хаким, было удивительно. Я думаю, что не все люди понимают, как хорош был Оладжьювон. Он в 20 раз лучше Данкана", — приводит слова Орри The Score.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Роберт Орри Тим Данкан Хаким Оладжьювон
Новости. Баскетбол
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