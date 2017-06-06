Фульц планирует пройти просмотр только в «Бостоне»

Потенциальный первый номер драфта-2017 Маркелл Фульц согласился пройти просмотр только в составе «Бостон Селтикс». Баскетболист должен был прибыть в лагерь команды из Массачусетса 5 июня.

Как сообщает на своей странице в «твиттере» инсайдер Кит Помпеи, разыгрывающий отказался пройти смотрины в «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Филадельфии Сиксерс».

Отметим, что «Бостон» является обладателем первого пика предстоящего драфта НБА. Право второго выбора принадлежит «Лейкерс», третий пик драфта достался «Филадельфии».