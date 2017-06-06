Джеймс: «Кливленд» будет играть в свою игру

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс заявил, что, невзирая на разгромные поражения в первых двух поединках финальной серии плей-офф против «Голден Стэйт Уорриорз», команда из Огайо не будет менять свой стиль игры и попробует продолжить играть в быстрый баскетбол.

«Мы не будем играть в медленный баскетбол, это не наша игра. Мы будем играть в своём темпе и в нашу игру».

Вторит Джеймсу и наставник «Кливленда» Тайрон Лю.

«Мы должны играть в быстрый баскетбол, это наша игра, мы будем играть в быстром темпе», — приводит слова Лю The Score.