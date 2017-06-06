Еврокубок реформировал формат турнира, Россию представят три команды

Второй по силе баскетбольный континентальный турнир — Еврокубок, представил новый формат соревнований на следующий сезон. Согласно нему в турнире примут участие 24 команды (в минувшем сезоне 20. — Прим. «Чемпионата»), которые на первом этапе будут разбиты на 4 группы.

Доходы участников соревнований в новом сезоне вырастут на 120%. По самым пессимистическим прогнозам, участники сезона-2017/18 разделят между собой 3 млн евро, сообщает Eurohoops.

Что касается состава, то Испания, Россия и Адриатическая лига получат по три представителя. По две команды получат Франция, Италия, Турция и Германия, ещё по одному месту достанется Греции, Израилю, Литве и Польше. Оставшиеся три места будут заняты благодаря «уайлд-кард».

В минувшем розыгрыше Еврокубка от России выступало четыре команды — «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород», «Зенит» и «Химки».